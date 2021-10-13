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В России о задержании боевика под прикрытием на Донбассе: осложняет урегулирование

Автор: Дмитрий Левицкий

На Донбассе сегодня задержали разведчика пророссийских боевиков, который прикрывался формой СЦКК. Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что это осложнит процесс урегулирования конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское агентство "ТАСС".

Грызлов в очередной раз обвинил Украину в нарушении минских договоренностей. В этот раз, по словам представителя РФ, украинская сторона якобы нарушила соглашение о разведении сил и средств на Донбассе.

"Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта", - подчеркнул он.

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