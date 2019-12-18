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В России задержали несколько десятков граждан Израиля

Новости » Происшествия     18.12.2019 - 17:35
В России задержали несколько десятков граждан Израиля
Фото: аэропорт "Домодедово" в Москве (GettyImages)

О причинах задержания граждан Израиля пока не известно

В столице Российской Федерации в аэропорту "Домодедово" юыли задержаны около 40 граждан Израиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщается, причины задержания пока неизвестны.

"Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем", - собщили в посольстве Израиля в России.

В посольстве РФ в Израиле рассказали, что с начала 2019 года по 1 декабря более чем 5,5 тыс. российских туристов было отказано во въезде в эту страну.

"Речь идет, в том числе, о туристах, о наших гражданах, которые прибывают в страну с туристическими целями: они имеют на руках проплаченные билеты в обе стороны, отели и ваучеры, соответствующее количество финансовых средств, необходимых на время пребывания в Израиле. Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами", - сообщил пресс-атташе посольства РФ в Израиле Александр Гаврилов.

Напомним, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в России удерживают в тюрьмах около двух тысяч украинцев. При этом она добавила, что с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, которая путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории

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