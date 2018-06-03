В России задержали гражданина Украины за "контрабанду запчастей к военной технике"

Гражданин Украины при этом не был задержан во время прохождения границы

В России задержали украинца за "контрабанду в Украину запчастей к военной технике". Об этом сообщил адвокат Игорь Чудовский, передает "Громадське радіо".

"31 мая в городе Москва задержан гражданин Украины, ему инкриминируется контрабанда в Украину запчастей к военной технике. Но задержан он не во время прохождения границы ... Хотя контрабанда обычно квалифицируется только на границе", - рассказал адвокат.

По его словам, сейчас он с коллегами планирует поездку в Москву. Также Чудовский собирается обращаться в посольство Украины в России, чтобы помочь задержанному украинцу.

Напомним, в конце мая сообщалось, что в оккупированном Крыму задержали очередного украинца якобы на попытке продать пистолет.