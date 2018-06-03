У Росії затримали громадянина України за "контрабанду запчастин до військової техніки"

Громадянин України при цьому не був затриманий під час проходження кордону

У Росії затримали українця за "контрабанду в Україну запчастин до військової техніки". Про це повідомив адвокат Ігор Чудовський, передає "Громадське радіо".

"31 травня в місті Москва затриманий громадянин України, йому інкримінується контрабанда в Україну запчастин до військової техніки. Але затриманий він не під час проходження кордону ... Хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні", - розповів адвокат.

За його словами, зараз він з колегами планує поїздку в Москву. Також Чудовський збирається звертатися в посольство України в Росії, щоб допомогти затриманому українцю.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що в окупованому Криму затримали чергового українця нібито на спробі продати пістолет.