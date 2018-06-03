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У Росії затримали громадянина України за "контрабанду запчастин до військової техніки"

НовиниСуспільство    03.06.2018 - 21:03
Ілюстративне фото (РБК-Україна)
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Громадянин України при цьому не був затриманий під час проходження кордону

У Росії затримали українця за "контрабанду в Україну запчастин до військової техніки". Про це повідомив адвокат Ігор Чудовський, передає "Громадське радіо".

"31 травня в місті Москва затриманий громадянин України, йому інкримінується контрабанда в Україну запчастин до військової техніки. Але затриманий він не під час проходження кордону ... Хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні", - розповів адвокат.

За його словами, зараз він з колегами планує поїздку в Москву. Також Чудовський збирається звертатися в посольство України в Росії, щоб допомогти затриманому українцю.

Нагадаємо, наприкінці травня повідомлялося, що в окупованому Криму затримали чергового українця нібито на спробі продати пістолет.

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Теги публікації: Російська Федерація, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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