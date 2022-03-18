В России заблокируют Youtube в ближайшие дни, или же даже сегодня

Роскомнадзор планирует заблокировать YouTube уже к концу следующей недели. Возможно, это сделают и до конца сегодняшнего дня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание РИА.
"Скорее всего, к концу следующей недели YouTube уже заблокируют. Я предполагаю это с высокой степенью вероятности. Мне известно, что его должны были заблокировать еще на той неделе, но случилась Meta (блокировка Instagram -ред.), и я уверен, что блокировку просто отложили, чтобы было не все сразу",- заявил источник близкий к Роскомнадзору.
Также источник отметил, что видеохостинг также могут заблокировать и сегодня.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Российской Федерации все же начали блокировать фотоблог Instagram.
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