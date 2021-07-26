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В России заблокировали сайт Навального

Автор: РБК-Украина

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России (Роскомнадзор) заблокировала сайт оппозиционера Алексея Навального. При попытке зайти на него с территории РФ выдает сообщение о блокировке доступа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

Сообщается, что доступ к сайту navalny.com ограничен на основании запроса генеральной прокуратуры России. В соответствии с местным законом об информации, информационных технологиях и о защите информации сайты блокируются за призывы к беспорядкам, распространение фейков или материалов нежелательных в России международных организаций.

Отметим, с территории Украины сайт Навального пока открывается без проблем.

Напомним, Навальный находится в российской колонии, где отбывает срок по так называемому делу Ив Роше, по которому его обвинили в мошенничестве. Президент Владимир Путин говорил, что не может дать гарантии того, что тот выйдет из колонии живым.

Но отрицал причастность спецслужб к попытке отравить оппозиционера.

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