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В России заблокировали один из крупнейших в мире сайтов для онлайн-шахмат

Шахматная партия (Фото: championat.com)
Автор: Константин Широкун

В России заблокирован сайт chess.com, один из самых популярных ресурсов для игры в шахматы онлайн. Роскомнадзор добавил сайт в реестр запрещённых по требованию Генеральной прокуратуры РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Формально в реестр внесены две страницы сайта - со статьями о российском вторжении в Украину, однако из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа без инструментов обхода блокировки нет ко всему сайту.

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, поддержавший вторжение России в Украину, ранее призвал российские власти заблокировать ресурс, поскольку его администраторы заменили флаг, который отображается у игроков из России, на ссылку на пост о войне в Украине, содержащий критику действий России. Этим сайтом пользуются как новички, так и мировые звёзды шахмат. Например, долгое время под чужим аккаунтом на сайте играл Гарри Каспаров.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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