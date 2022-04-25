У Росії заблокували один з найбільших у світі сайтів для онлайн-шахів

У Росії заблокований сайт chess.com, один з найпопулярніших ресурсів для гри в шахи онлайн. Роскомнагляд додав сайт до реєстру заборонених на вимогу Генеральної прокуратури РФ.

Формально до реєстру внесено дві сторінки сайту - зі статтями про російське вторгнення в Україну, однак через те, що блокування здійснюється по HTTPS, доступу без інструментів обходу блокування Немає до всього сайту.

Російський гросмейстер Сергій Карякін, який підтримав вторгнення Росії в Україну, раніше закликав російську владу заблокувати ресурс, оскільки його адміністратори замінили прапор, який відображається у гравців з Росії, на посилання на пост про війну в Україні, що містить критику дій Росії. Цим сайтом користуються як новачки, так і світові зірки шахів. Наприклад, довгий час під чужим аккаунтом на сайті грав Гаррі Каспаров.