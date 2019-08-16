В России вынесли приговор украинскому бизнесмену Мкртчану

Московский городской суд приговорил директора украинской металлургической корпорации "Индустриальный союз Донбасса" Олега Мкртчана к 9 годам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Мкртчана признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима, кроме того, его оштрафовали на 900 тыс. российских рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.

Также сообщается, что гражданский иск на Мкртчана удовлетворен в полном объеме, и в пользу истца взыскали 192 млн рублей. Подсудимый свою вину не признал.

Напомним, в феврале сообщалось, что ФСБ России подозревает совладельца ИСД Мкртчана в хищении 1 млрд рублей. По версии следствия, он якобы под видом легальных сделок в период с 2009 по 2013 год получал через офшорную компанию кредиты российского Внешэкономбанка. В рамках уголовного дела суд вынес около 40 постановлений об аресте имущества Мкртчана. Общая сумма арестованных активов обвиняемого составила порядка 8 млрд рублей.

Среди арестованной недвижимости и имущества - металлургические заводы в Тульской области и Ставропольском крае, а также активы Русской горно-металлургической компании (РГМК).

Отметим, в 2012 году Мкртчан входил в топ-20 самых богатых людей Украины с состоянием в 1,25 млрд долларов.