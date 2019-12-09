В России вынесли приговор Рудьковскому

В России суд приговорил бывшего министра транспорта Украины Николая Рудьковского к двум годам колонии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Московский городской суд приговорил его к двум годам колонии за нападение на посольство России в Киеве в 2014 году. Также сообщается, что суд зачел срок нахождения в СИЗО с 28 сентября 2018 года из расчета один день за полтора.

Кроме того, Рудьковский должен выплатить около 5,75 млн российских рублей Министерству иностранных дел РФ, а также 8,2 млн рублей страховой компании.

Напомним, Рудьковского задержали в октябре 2018 года. До этого был объявлен российскими властями в федеральный розыск за то, что он бросил камень в посольство России в Киеве.

В ноябре того же года его направили на психиатрическую экспертизу. В итоге бывшего украинского министра признали виновным в нападении на посольство. Его дело было выделено в отдельное производство из "большого" расследования обстоятельств нападения на российское посольство в Киеве в июне 2014 года. Тогда толпа забросала здание диппредставительства камнями, бутылками и пузырьками с зеленкой и сорвала российский флаг.