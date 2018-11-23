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Арестованного в РФ Рудьковского направили на психиатрическую экспертизу

Новости » Политика    23.11.2018 - 15:33
Арестованного в РФ Рудьковского направили на психиатрическую экспертизу
Фото: Николай Рудьковский (УНИАН)

Рудьковского проверят на вменяемость в институте имени Сербского

Арестованный в России экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский находится на психиатрической экспертизе в институте имени Сербского в Москве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что сегодня Басманный суд Москвы рассматривает продление содержания Рудьковского под стражей. Самого подозреваемого на суде нет, поэтому адвокаты протестовали против проведения заседания без него.

"В суд поступил документ из института Сербского. В нем сказано, что Рудьковский находится на стационарной комплексной психиатрической экспертизе, которая продлится 30 дней", - отметила судья Юлия Сафина.

Также сообщается, что на заседании суда защита требовала удалить из зала  представителя украинского посольства. Судья отказала, так как дело слушается в открытом режиме.

Напомним, Рудьковского задержали в Москве в октябре 2018 года. Еще в мае 2016 года он был заочно арестован за "нападение на учреждение, которое пользуется международной защитой, в целях провокации войны или осложнения международных отношений".

Отметим, речь идет об инциденте, который имел место в 2014 году. Тогда Рудьковский бросил камень в посольство России в Украине.

 

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