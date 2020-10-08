В России возросло количество пострадавших от взрывов под Рязанью

В результате пожара на складе боеприпасов под Рязанью в России пострадали 16 человек. Большинство из них получили травмы в результате последствий пожара.

Об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

По данным правительства Рязанской области, шесть человек получили травмы непосредственно во время пожара на военном складе.

В больницах сейчас находятся 15 человек, один из них - в реанимации. Еще одного человека вертолетом направили в травмцентр в Рязани.

По факту пожара на военном складе Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело. Для расследования причин и обстоятельств возникновения пожара создали следственную группу.

Напомним, вчера в Рязанской области РФ вспыхнул крупный пожар на военном складе. Из-за пожара на складе начали детонировать боеприпасы. Позже огонь пошел в сторону населенных пунктов.

Из-за опасности перекидывания огня в Рязанской области эвакуировать местных жителей из 14 населенных пунктов.

Позже в Рязанской области объявили режим чрезвычайной ситуации.