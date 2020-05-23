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У Росії порушили справу проти заступника гендиректора телеканалу ATR

Новини » Суспільство     23.05.2020 - 11:25
У Росії порушили справу проти заступника гендиректора телеканалу ATR
Фото: Айдер Муждабаєв (youtube.com / Айдер Муждабаєв)

Справу відкрили за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ

У Російській Федерації порушили справу проти заступника генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR. Мова йде про Айдера Муждабаєва.

Про це повідомив сам Муждабаєв на своїй сторінці у Twitter.

За даними Муждбаєва, проти нього в Росії було порушено справу за частиною 2 статті 205.2 Кримінального кодексу Росії. Муждабаєва звинувачують у нібито публічних закликах до здійснення терористичної діяльності, публічному виправданні або пропаганді тероризму.

"Приймаю вітання! Тепер я, як і багато інших кримчан і українців, офіційний терорист Російської Федерації. Дякую росіянам за таку нагороду, ціную, пишаюся", - написав він.

Нагадаємо, раніше підконтрольний Росії "суд" в окупованому Криму оголосив у розшук Едема Бекірова, який був звільнений з російського полону у вересні 2019.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Російська ФедераціяATRдело
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