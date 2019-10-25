В России в воинской части солдат застрелил восемь сослуживцев

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Стрелок выжил, его задержали

В Забайкальском крае в России военнослужащий открыл огонь по сослуживцам, в результате погибли восемь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Среди погибших есть солдаты-срочники. Еще двое госпитализированы с ранениями.

Сообщается, что инцидент произошел на ремонтно-технической базе в закрытом поселке городского типа Горный Улетовского района при смене караула. Срочник стрелял из табельного огнестрельного оружия, его задержали.

По предварительным данным, стрелок открыл огонь на почве нервного срыва из-за личных проблем, не связанных со службой.

"По предварительным данным с места происшествия, действия военнослужащего могли произойти на почве нервного срыва, вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы" - цитируют заявление Минобороны СМИ.

Напомним, сегодня в Харькове произошла перестрелка, в результате которой погиб один человек, еще один госпитализирован. После этого один из участников перестрелки подорвал себя гранатой, пытаясь скрыться от полиции.

Также РБК-Украина сообщало, что 24 октября в Ровно на улице Михаила Грушевского произошла стрельба - в ходе конфликта между мужчинами один из них выстрелил в другого.