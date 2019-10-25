В Росії у військовій частині солдат застрелив вісім військовослужбовців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Стрілець вижив, його затримали

У Забайкальському краї в Росії військовослужбовець відкрив вогонь по товаришам по службі, в результаті загинули вісім чоловік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Серед загиблих є солдати-строковики. Ще двоє госпіталізовані з пораненнями.

Повідомляється, що інцидент стався на ремонтно-технічній базі в закритому селищі міського типу Гірський Ульотівського району при зміні варти. Строковик стріляв з табельної вогнепальної зброї, його затримали.

За попередніми даними, стрілець відкрив вогонь на грунті нервового зриву через особисті проблеми, не пов'язані зі службою.

"За попередніми даними з місця події, дії військовослужбовця могли статися на грунті нервового зриву, спричиненого особистими обставинами, не пов'язаними з проходженням військової служби" - цитують заяву Міноборони ЗМІ.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові сталася перестрілка, в результаті якої загинула одна людина, ще один госпіталізований. Після цього один з учасників перестрілки підірвав себе гранатою, намагаючись сховатися від поліції.

Також РБК-Україна повідомляло, що 24 жовтня в Рівному на вулиці Михайла Грушевського сталася стрілянина - в ході конфлікту між чоловіками один з них вистрілив в іншого.