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В России военным запретят распространять в СМИ и в соцсетях информацию о своей службе

Новости » Политика     06.05.2020 - 19:25
В России военным запретят распространять в СМИ и в соцсетях информацию о своей службе
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Согласно подписанному от 6 мая документу, военным запрещается распространять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным Силам РФ

В России военным запретят распространять в СМИ и в социальных сетях информацию о своей службе, это может грозить дисциплинарным проступком. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Согласно подписанному документу, вносятся поправки в Дисциплинарный устав Вооруженных сил РФ, военным запрещается распространять информацию, позволяющую определить принадлежность или предназначение военнослужащих к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам, а также информацию о других военнослужащих, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в том числе информации, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период.

Также нельзя распространять детали своей военной службы, информацию о деятельности органов военного управления, в том числе информацию о дислокации или передислокации органов военного управление.

Вышеуказанные действия будут расцениваться как грубый дисциплинарный проступок.

Напомним, рейтинг президента России Владимира Путина упал до исторического минимума за 20 лет его управления страной. По данным телефонного опроса, рейтинг одобрения деятельности Путина в апреле упал до 59%. При этом в марте рейтинг российского президента составлял 63%. Также сообщается, что 33% опрошенных в апреле не одобряют деятельность Путина.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня Россия обошла Германию и заняла пятое место в мире по числу выявленных случаев COVID-19. По состоянию на 6 мая в России зафиксировано почти 167 тыс. случаев коронавируса. За последние сутки инфекцию диагностировали у 10 559 россиян.

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