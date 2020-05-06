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У Росії військовим заборонять поширювати в ЗМІ і соцмережах інформацію про свою службу

Новини » Політика     06.05.2020 - 19:25
У Росії військовим заборонять поширювати в ЗМІ і соцмережах інформацію про свою службу
Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Згідно з підписаним від 6 травня документом, військовим забороняється поширювати інформацію, що дозволяє визначити приналежність або призначення військовослужбовців до Збройних Сил РФ

У Росії військовим заборонять поширювати в ЗМІ і в соціальних мережах інформацію про свою службу, це може загрожувати дисциплінарним проступком. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Згідно з підписаним документом, вносяться поправки в Дисциплінарний статут Збройних сил РФ, військовим забороняється поширювати інформацію, що дозволяє визначити приналежність або призначення військовослужбовців до Збройних Сил РФ, інших військ, військових формувань і органів, а також інформацію про інших військовослужбовців, громадян, звільнених з військової служби, членів їх сімей або їх батьків, у тому числі інформації, що дозволяє визначити місце знаходження зазначених осіб у певний період.

Також не можна поширювати деталі своєї військової служби, інформацію про діяльність органів військового управління, у тому числі інформацію про дислокацію або передислокації органів військового управління.

Вищевказані дії будуть розцінюватися як грубий дисциплінарний проступок.

Нагадаємо, рейтинг президента Росії Володимира Путіна впав до історичного мінімуму за 20 років його керування країною. За даними телефонного опитування, рейтинг схвалення діяльності Путіна в квітні впав до 59%. При цьому в березні рейтинг російського президента становив 63%. Також повідомляється, що 33% опитаних у квітні не схвалюють діяльність Путіна.

Як повідомляло РБК-Україна, сьогодні Росія обійшла Німеччину і зайняла п'яте місце в світі за кількістю виявлених випадків COVID-19. Станом на 6 травня у Росії зафіксовано майже 167 тис. випадків коронавірусу. За останню добу інфекцію діагностували у 10 559 росіян.

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