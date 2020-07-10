Лавров: Украина в ТКГ отказалась от договоренностей встречи в Берлине

Фото: Сергей Лавров (mid.ru)

На нормандской встрече советников договорились об очередной фазе обмена пленными

В России назвали последнюю встречу советников лидеров стран нормандского формата в Берлине весьма продуктивной. Однако, российская сторона зявила, что Украина якобы отказалась от достигнутых на ней договоренностей на заседании ТКГ.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает издание "РИА Новости".

По его словам, на нормандской встрече советников договорились об очередной фазе обмена пленными.

Кроме того, он подчеркнул, достигли договоренности в контактной группе о вопросах безопасности, включая согласование текстов приказов, которые должны быть приняты с украинской сторони и "ДНР/ЛНР". Также была еще одна договоренность.

"Это представление Украиной своего видения документа, который будет содержать поправки в Конституцию для целей отражения особого статуса районов Донбасса в полном соответствии с минскими договоренностями", - заявил Лавров.

Напомним, ТКГ не смогла согласовать даже преамбулу закона об особом статусе Донбасса.

Кроме того, полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Борис Грызлов заявил о "создании в Украине еще двух государств".