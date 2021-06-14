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В России ужесточают карантин из-за вспышки коронавируса

Автор: Анастасия Рокитна

В России за минувшие сутки выявили 13 721 новый случай коронавируса. В стране начинают ужесточать карантин.

Об этом сообщает РБК.

В Московской области до 20 июня ввели обязательный масочный режим в общественных местах.

Использование масок обязательно в магазинах, аптеках, медицинских организациях, общественном транспорте, такси, а также на всех предприятиях, продолжающих свою работу.

Работодателям запрещается допускать на рабочее место сотрудников, не использующих маски или респираторы.

Также в Сахалинской области усилен контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции, дезинфекционных мероприятий в общественных местах и на хозяйственных предприятиях.

В области также проведут мониторинг привитых сотрудников крупных предприятий и органов власти, а для сезонных сотрудников и тех, кто вернулся из отпуска за пределами региона, создадут условия по тестированию и вакцинации от COVID-19.

В Санкт-Петербурге на время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года (с 12 июня по 12 июля) ввели новые ограничения из-за коронавируса.

В этот период максимальное количество посетителей мероприятий, которые проводятся в помещениях по согласованию с Комитетом по культуре Санкт‑Петербурга, не может превышать трех тысяч человек.

Кроме того, Минобрнауки РФ рекомендовало всем подведомственным московским вузам перейти на дистанционный формат обучения.

Отметим, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 13 721. Общее количество инфицированных увеличилось до 5 222 408.

Напомним, в Москве объявили дополнительные выходные на следующей неделе.

Отметим, что в Польше наоборот ослабляют карантинные ограничения.

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