Из России уйдут чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond

Международная чайная компания Ekaterra, которой принадлежат бренды Lipton, Saito и Brooke Bond, уходит с российского рынка. Эти чаи перестанут производиться в России к концу 2022 года, а сама компания после этого полностью прекратит их продажу и дистрибуцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании, передает Коммерсантъ .

Как пишет российский Telegram-канал Mash , сотрудникам завода в Петербурге объявили, что предприятие ликвидируют, персонал сократят.

В компании пояснили, что такое решение принято, поскольку текущая ситуация не позволяет стабильно развивать свой бизнес в России.

"Международная чайная компания Ekaterra приняла решение о прекращении своей деятельности на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Подробнее о том, какие еще бренды ушли или находятся на стадии ухода из РФ читайте в материале РБК-Украина Мировые бренды уходят из России. Путин обрек страну на бизнес-изоляцию.

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