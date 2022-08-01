З Росії підуть чайні бренди Lipton, Saito та Brooke Bond

Міжнародна чайна компанія Ekaterra, якій належать бренди Lipton, Saito та Brooke Bond, йде з російського ринку. Ці чаї перестануть вироблятися в Росії до кінця 2022 року, а сама компанія після цього повністю припинить їх продаж та дистрибуцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії, передає Коммерсантъ .

Як пише російський Telegram-канал Mash , співробітникам заводу у Петербурзі оголосили, що підприємство ліквідують, персонал скоротять.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалено, оскільки поточна ситуація не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес у Росії.

"Міжнародна чайна компанія Ekaterra ухвалила рішення про припинення своєї діяльності на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

Докладніше про те, які ще бренди пішли або перебувають на стадії відходу з РФ, читайте в матеріалі РБК-Україна Світові бренди йдуть з Росії. Путін прирік країну на бізнес-ізоляцію.

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