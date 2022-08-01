ua ru
Пн, 01 серпня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

З Росії підуть чайні бренди Lipton, Saito та Brooke Bond

Новость на русском →
Росія, Понеділок 01 серпня 2022 16:25
З Росії підуть чайні бренди Lipton, Saito та Brooke Bond Фото: з Росії підуть чайні бренди Lipton, Saito та Brooke Bond (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Міжнародна чайна компанія Ekaterra, якій належать бренди Lipton, Saito та Brooke Bond, йде з російського ринку. Ці чаї перестануть вироблятися в Росії до кінця 2022 року, а сама компанія після цього повністю припинить їх продаж та дистрибуцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії, передає Коммерсантъ.

"Міжнародна чайна компанія Ekaterra ухвалила рішення про припинення своєї діяльності на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

У компанії пояснили, що таке рішення ухвалено, оскільки поточна ситуація не дозволяє стабільно розвивати свій бізнес у Росії.

Як пише російський Telegram-канал Mash, співробітникам заводу у Петербурзі оголосили, що підприємство ліквідують, персонал скоротять.

Докладніше про те, які ще бренди пішли або перебувають на стадії відходу з РФ, читайте в матеріалі РБК-Україна Світові бренди йдуть з Росії. Путін прирік країну на бізнес-ізоляцію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація
NEWS
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
Офіційно. Німецькі РСЗВ Mars II прибули в Україну
DAILY
Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Сергій Рахманін: Навряд чи Росія готова, хоче і прагне світової війни