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В России украинского адвоката приговорили к 8 годам тюрьмы

Новости » Происшествия    26.12.2018 - 11:27
В России украинского адвоката приговорили к 8 годам тюрьмы
Фото: Игорь Кияшко (facebook/com/mediazzzona)

Игоря Кияшко обвинили в шпионаже и попытке вывезти детали двигателя МиГ-29

В России по обвинению в шпионаже приговорили к 8 годам лишения свободы украинского адвоката Игоря Кияшко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что Нижегородский областной суд приговорил Кияшко к 8 годам колонии строгого режима. На суде он признал вину в попытке контрабанды деталей двигателя, который используется на истребителях МиГ-29. Продажа проходила под контролем Федеральной службы безопасности (ФСБ), его задержали в момент передачи денег.

По второму эпизоду Кияшко вины не признал. По данным следствия, он также пытался собрать информацию о радиолокационной станции на зенитных ракетных комплексах С-400. Осужденный заявил, что эти документы ему подбросили.

Напомним, Кияшко задержали в апреле 2018 года. По версии следствия, он приехал в Нижегородскую область, чтобы купить рабочие лопатки, которые входят в комплектацию авиационных двигателей военных самолетов. Перед этим он якобы списался с местным жителем, который пообещал передать ему детали за 46,2 тыс. долларов.

В июле сообщалось, что Кияшко заставили отказаться от адвоката.

 

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