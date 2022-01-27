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В России ухудшается состояние политзаключенного Гафарова. В СИЗО игнорируют, - Денисова

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Киев, Четверг 27 января 2022 19:28
В России ухудшается состояние политзаключенного Гафарова. В СИЗО игнорируют, - Денисова Фото: состояние украинского политзаключенного Джемиля Гафарова в тюрьме РФ ухудшилось (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Состояние здоровья украинского политзаключенного по "делу Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова ухудшилось. В российской тюрьме игнорируют просьбы крымского татарина об оказании медицинской помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Состояние здоровья 59-летнего крымского татарина, фигуранта "второй Симферопольской группы по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Джемили Гафарова значительно ухудшилось", - написала омбудсмен в Facebook.

По ее словам, Гафарову трудно посещать судебные заседания, которые его изматывают. У политзаключенного обострение болезни почек, постоянные судороги в ногах, сильные боли в сердце и резкие скачки давления. Руководство СИЗО игнорирует обращения украинца и не оказывает ему никакой медицинской помощи.

"Любое письменное обращение по поводу планового пересмотра и обеспечения лекарственными препаратами оставлено без ответа", - подчеркнула омбудсмен.

Денисова призвала международное сообщество обратить внимание на нарушение прав незаконно содержащегося в российском СИЗО Джемилия Гафарова и заставить власти РФ освободить крымского татарина и всех украинских политзаключенных.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о критическом состоянии здоровья политического заключенного Григория Синченко. Его незаконно удерживают в подвале СИЗО во временно оккупированном Донецке.

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Денисова Хизб ут-Тахрир Политзаключенные в РФ
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