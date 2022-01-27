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У Росії погіршується стан політв'язня Гафарова. У СІЗО ігнорують, - Денісова

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Київ, Четвер 27 січня 2022 19:28
У Росії погіршується стан політв'язня Гафарова. У СІЗО ігнорують, - Денісова Фото: стан українського політв'язня Джеміля Гафарова у в'язниці РФ погіршився (facebook.com/denisovaombudsman)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Стан здоров'я українського політв'язня у "справі Хізб ут-Тахрір" Джеміля Гафарова погіршився. У російській в'язниці ігнорують прохання кримського татарина про надання медичної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денісову.

"Стан здоров'я 59-річного кримського татарина, фігуранта "другої Сімферопольської групи у так званій справі "Хізб ут - Тахрір" Джемілі Гафарова значно погіршився", - написала омбудсмен у Facebook.

За її словами, Гафарову важко відвідувати судові засідання, які його вимотують. У політв'язня загострення хвороби нирок, постійні судоми в ногах, сильні болі в серці і різкі скачки тиску. Керівництво СІЗО ігнорує звернення українця і не надає йому ніякої медичної допомоги.

"Будь-яке письмове звернення з приводу планового перегляду і забезпечення лікарськими препаратами залишено без відповіді", - підкреслила омбудсмен.

Денісова закликала міжнародне співтовариство звернути увагу на порушення прав незаконно утримуваного в російському СІЗО Джемілія Гафарова і змусити владу РФ звільнити кримського татарина і всіх українських політв'язнів.

Нагадаємо, наприкінці минулого року стало відомо про критичний стан здоров'я політичного в'язня Григорія Сінченка. Його незаконно утримують у підвалі СІЗО в тимчасово окупованому Донецьку.

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