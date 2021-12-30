Политзаключенный Синченко в критическом состоянии, - омбудсмен

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обеспокоена критическим состоянием здоровья политического заключенного Григория Синченко, которого незаконно удерживают в подвале СИЗО во временно оккупированном Донецке. Жестокие пытки довели его до попытки самоубийства.

"Обеспокоена критическим состоянием здоровья гражданина Украины Григория Синченко, которого незаконно удерживают в подвале СИЗО во временно оккупированном Донецке", - сообщила Денисова.

По ее данным, Синченко, коренной дончанин, был студентом симферопольского университета, где учился на политолога. Он после временной оккупации Крыма отказался писать заявление на перевод в российский ВУЗ, за что был отчислен.

Как уточнила украинский омбудсмен, Синченко в 2016 году приехал в Донецк, чтобы восстановить документы по инвалидности, поскольку с детства имеет заболевание позвоночника, и 2 декабря был задержан неизвестными вооруженными людьми по обвинению в работе на пользу Украины.

Денисова отметила, что Синченко пережил жестокие пытки в СИЗО г. Донецка, куда его поместили: его подвешивали за наручники, били до потери сознания и пропускали сквозь тело многочисленные разряды тока. Синченко во время одной из пыток получил разрыв легких, что в дальнейшем повлекло туберкулез.

Денисова напомнила, что Синченко удалось освободить во время большого обмена в декабре 2017 года, но парень решил отомстить за все то, что пришлось пережить в плену и снова поехал в Донецк.

Там он в октябре 2019 года устроил акцию против пыток - взорвал станцию сотового оператора "Феникс", а видео выложил в Ютубе, подписав его так: "Это сделано с целью привлечь внимание к бесчеловечным пыткам в подвалах МГБ. Народ Донбасса должен выйти на акцию протеста против пыток или фашистская республика останется без связи".

"Григория сразу же задержали сотрудники так называемого" Министерства государственной безопасности в ОРДО" и он во второй раз оказался в плену. В конце мая 2020 года парню удалось сбежать из донецкого изолятора временного содержания, но за месяц его снова задержали. Теперь Григорий Синченко фактически в третий раз находится в плену подконтрольной России оккупационной администрации”, - проинформировала Денисова.