У Росії погрожують припиняти спроби Заходу уповільнити "спецоперацію" в Україні
Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков погрожує, що Москва буде припиняти спроби Заходу уповільнити так звану військову "спецоперацію" в Україні. І розглядає вантажі зі зброєю як "законні військові цілі".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.
Зокрема, він повторив, що Росія розглядає вантажі із західними озброєннями на території України як "законні військові цілі".
"Спроби з боку США і країн Заходу уповільнити нашу спецоперацію, завдати максимальної шкоди російським контингентам і формуванням "ДНР" і "ЛНР" будуть жорстко припинятися. Що стосується консультацій з американцями про узгодження можливої нової домовленості або домовленостей у сфері стратстабільності, а також переговорів щодо гарантій безпеки, то США відмовилися від подальшого діалогу під приводом подій навколо України", - підкреслив Рябков.
Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін заявляв, що його "спецоперація" триватиме до досягнення раніше заявлених цілей.
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