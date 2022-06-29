В России угрожают Норвегии потерей суверенитета над Шпицбергеном

15 июня Норвегия запретила пропускать грузы российским поселениям на норвежском архипелаге Шпицберген. Груз был остановлен на единственном пропускном пункте между странами - Стурскуг.

О закрытии пропускного пункта Норвегия заявила еще в апреле. Россия, со своей стороны, пригрозила стране потерей суверенитета над Шпицбергеном.

По словам главы Конституционного комитета Совета Федерации РФ Андрея Клишаса, "норвежский суверенитет над Шпицбергеном под большим вопросом".

Как отметил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, Норвегия нарушает Парижский договор от 1920 года, согласно которому, Норвегия и Россия признают суверенитет Норвегии над Шпицбергеном на условиях, что страна не будет блокировать ввоз грузов.