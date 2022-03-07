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В России священника задержали за антивоенную проповедь

Автор: Константин Широкун

В Костромской области РФ священника РПЦ задержали за антивоенную проповедь и ссылку на петицию "Нет войне". Российские силовики трактуют проповедь, как дискредитацию российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Медиазону.

Полицейские задержали настоятеля церкви Воскресения Христова в деревне Карабаново Костромской области Иаонна Бурдина и составили на него протокол за высказывания во время проповеди против войны и ссылку на петицию «Нет войне», размещенную на страничке прихода.

Кроме того, по версии полиции, священник внушал прихожанам церкви информацию о нахождении ВС РФ на Украине, идущих обстрелах городов Украины, убийствах жителей Украины и пр. Священнику грозит административный штраф, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

Война России против Украины продолжается 11 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Вторжение России в Украину