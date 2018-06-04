У Росії суд заарештував українця за підозрою у "контрабанді запчастин військової техніки"

Українця заарештували до 31 липня 2018 року

Лефортовський суд Москви (Росія) ухвалив рішення про арешт громадянина України Андрія Гашенка, підозрюваного у справі про так званий "замах на контрабанду запчастин для військової техніки". Про це пише ТАСС, посилаючись на інформацію прес-секретаря суду Катерини Краснової.

"Суд задовольнив клопотання слідства і обрав Гашенку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на строк до 31 липня 2018 року", - заявила представник суду.

За її словами, Гашенко підозрюється у скоєнні злочину за ч. 1 ст. 30 і ч. 1 ст. 226.1 Кримінального кодексу РФ ("Замах на контрабанду сильнодіючих, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин, радіаційних джерел, ядерних матеріалів, вогнепальної зброї або його основних частин, вибухових пристроїв, боєприпасів, зброї масового ураження, засобів її доставки, іншого озброєння, інший військової техніки, а також матеріалів і обладнання, які можуть бути використані при створенні зброї масового ураження, засобів її доставки, іншого озброєння, інший військової техніки, а так само стратегічно важливих товарів і ресурсів або культурних цінностей або особливо цінних диких тварин і водних біологічних ресурсів").

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що в Росії затримали українця за "контрабанду в Україну запчастин до військової техніки". Адвокат затриманого Ігор Чудовський повідомив, що українець був затриманий не під час проходження кордону, "хоча контрабанда зазвичай кваліфікується тільки на кордоні".