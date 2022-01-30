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России "совершенно не нужна" война с Украиной, - секретарь Совбеза РФ

Автор: Иванна Шовкун

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев завил, что Москва не хочет воевать с Украиной. По его словам, нет никакой угрозы со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс".

"В настоящее время говорят о том, что Россия угрожает Украине - полная нелепость, нет никакой угрозы", - сказал он.

Российский политик отметил, что РФ не хочет войны - она не нужна.

"Те, кто ее навязывают, особенно с Запада, они преследуют какие-то свои корыстные измышления, а мы должны доводить информацию, что нам такое развитие событий не подходит", - сказал Патрушев.

По его слвоам, "украинцы, уже в том числе официальные лица, заявляют, что никакой угрозы нет".

"Но американские официальные лица утверждают, что угроза есть, и они готовы драться, предоставляя оружие, до последнего украинца. Их не волнует - будут какие потери с каждой из сторон или не будут", - подытожил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский опасается, что США могут намерено раздувать угрозу вторжения России. В частности, чтобы подготовить почву для заключения сделки с Кремлем по Донбассу.

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