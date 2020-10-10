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В России сотни литров нефти вытекло из баржи в реку

Автор: Артур Родивилов

В России около 500 литров топлива вылилось с баржи в Ангару в Кежемском районе Красноярского края. Введен режим чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что администрация Кежемского района выпустила данное постановление в пятницу, 9 октября.

В региональном главке МЧС также сообщили о введении режима ЧС на территории Большемуртинского района Юксеевского сельсовета в связи с разливом нефтепродуктов на территории предприятия "Север".

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В ведомстве сообщили, что силы и средства МЧС РФ не привлекаются, а режим ЧС носит муниципальный характер.

Напомним, в России в Камчатском крае с начала сентября стали фиксировать множественные отравления после контакта с океаном.

Некоторые жаловались на ожог слизистой даже просто после прогулки по побережью. При этом местные власти заявляли, что информация в сети об утечке ядовитых отходов в океан на Камчатке - ложная.

Сейчас официальная версия природоохранных учреждений пока что звучит так: в воде превышен уровень допустимой концентрации нефтепродуктов и фенола.

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