UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России соратника Навального объявили в международный розыск

Автор: РБК-Украина

Соратника российского оппозиционера Алексея Навального и бывшего директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова объявили в международный розыск. Перед этим российский суд заочно арестовал его.

Об этом сообщил адвокат Жданова Владимир Воронин в Twitter.

По данным ТАСС, Жданова объявили в розыск по делу о злостном неисполнении решения суда.

Оппозиционера обвиняют в отказе удалить из интернета фильм "Он вам не Димон".

По словам Володина, Жданову было заочно предъявлено обвинение в неисполнении решения суда, заочно была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Затем он был заочно объявлен сперва в федеральный, а потом и в международный розыск.

Напомним, 9 июня московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" экстремистскими организациями.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияНавальныйрозыск