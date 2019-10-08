Минобороны России сообщило о переговорах Шойгу с главой Пентагона

Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Минобороны РФ утверждает, что телефонный разговор состоялся по инициативе Марка Эспера

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник, 7 октября, провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Америки Марком Эспером. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

В то же время никаких подробностей разговора между Шойгу и Эспером в Минобороны России не сообщили, на сайте Пентагона нет информации о данном телефонном звонке.

Напомним, в августе глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал ряд мер на западном направлении, у границ с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Польшей, якобы из-за усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертывания системы ПРО США в Польше и Румынии, расширения военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией.

Также в России заявляли, что в 2019 году планируют провести более 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.