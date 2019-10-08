ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минобороны России сообщило о переговорах Шойгу с главой Пентагона

Новости » Политика    08.10.2019 - 05:27
Минобороны России сообщило о переговорах Шойгу с главой Пентагона
Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Минобороны РФ утверждает, что телефонный разговор состоялся по инициативе Марка Эспера

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в понедельник, 7 октября, провел телефонные переговоры с министром обороны Соединенных Штатов Америки Марком Эспером. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что переговоры состоялись по инициативе американской стороны.

В то же время никаких подробностей разговора между Шойгу и Эспером в Минобороны России не сообщили, на сайте Пентагона нет информации о данном телефонном звонке.

Напомним, в августе глава Минобороны России Сергей Шойгу анонсировал ряд мер на западном направлении, у границ с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Польшей, якобы из-за усиления военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертывания системы ПРО США в Польше и Румынии, расширения военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией.

Также в России заявляли, что в 2019 году планируют провести более 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

В США подтвердили проведение переговоров с Китаем КНДР и США договорились о проведении переговоров
Новости Украины ПентагонМинистерство обороны РФпереговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь