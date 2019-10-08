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Міноборони Росії повідомило про переговори Шойгу з головою Пентагону

Новини » Політика    08.10.2019 - 05:27
Міноборони Росії повідомило про переговори Шойгу з головою Пентагону
Фото: Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Міноборони РФ стверджує, що телефонна розмова відбулася з ініціативи Марка Еспера

Міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу у понеділок, 7 жовтня, провів телефонні переговори з міністром оборони Сполучених Штатів Америки Марком Есперо. Про це повідомила прес-служба Міноборони Росії.

В російському оборонному відомстві стверджують, що переговори відбулися за ініціативою американської сторони.

У той же час ніяких подробиць розмови між Шойгу і Есперо в Міноборони Росії не повідомили, на сайті Пентагону немає інформації про даному телефонному дзвінку.

Нагадаємо, в серпні глава Міноборони Росії Сергій Шойгу анонсував низку заходів на західному напрямку, біля кордонів з Україною, Білоруссю, країнами Балтії, Польщею, нібито через посилення військової присутності НАТО в Східній Європі, розгортання системи ПРО США в Польщі та Румунії, розширення військового співробітництва альянсу з Фінляндією і Швецією.

Також в Росії заявляли, що в 2019 році планують провести більш 120 двосторонніх, командно-штабних і міжвидових навчань.

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