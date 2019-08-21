Минобороны России планирует "принять меры" из-за действий НАТО

Фото: Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Москва проведеь учения в связи с "напряженной обстановкой" на западном направлении

Министерство обороны России заявило, что примет ряд мер на западном направлении, у границ с Украиной, Беларусью, странами Балтии и Польшей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Такое заявление в среду, 21 августа, сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии министерства.

"Военно-политическая обстановка характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией. Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер", - сообщил Шойгу.

Он также отметил, что на заседании обсудят реализацию планов деятельности Западного и Восточного военных округов на ближайшие 6 лет, а также выполнение майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Шойгу заявил, что в 2019 году планируется провести более 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

Напомним, ранее Россия анонсировала масштабные военные учения, в которых примут участие 128 тыс. военных и 20 тыс. единиц техники. Кроме того, в учениях поучаствуют представители еще 7 стран.



Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ, после разрыва договора о ракетах средней и малой дальности, намерена развертывать новые вооружения. Сергей Шойгу заявил, что такие действия будут предприниматься в ответ США.