В России не согласны с выводами немецких врачей по Навальному

Российские врачи не соглашаются с выводами специалистов немецкой клиники "Шарите" об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Российские врачи якобы с первого дня отрабатывали версию отравления ингибиторами холинэстеразы, но она не подтвердилась.

Об этом сообщает российское агентство РБК.

По словам члена делегации московских врачей, которые осматривали Навального в Омске, Бориса Теплых, немецкие врачи говорят о клинических данных, но не о наличии самого вещества в организме Навального.

Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев также подтвердил, что ингибиторы холинэстеразы в ходе обследований Навального в Омске не были обнаружены.

Кроме того, медики Омской больницы, где находился Навальный, предложили специалистам клиники "Шарите" отправить образцы его биоматериалов.

"Это позволит немецким специалистам иметь полный анамнез пациента, проследить всю клиническую динамику его жизненных показателей", - заявили в Минздраве региона.

Отметим, 20 августа Навального госпитализировали в Омскую больницу. В медицинском учреждении Навальный впал в кому. Российские врачи так и не смогли назвать причины резкого ухудшения состояния российского оппозиционера. Окружение Навального утверждает, что его отравили.

Напомним, сегодня врачи "Шарите" заявили, что Навального отравили ингибиторами холинэстеразы.

О том, что в анализах Навального обнаружили только алкоголь и кофеин, уверяли до этого российские врачи.