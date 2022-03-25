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В России сняли с должности командующего первой танковой армии

Фото: в России сняли с должности командующего Первой танковой армии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Российской Федерации сняли с должности командующего первой танковой армии Западного военного округа генерал-лейтенанта Кисиля Сергея Александровича. Все из-за огромных потерь и не достигнутых целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста Романа Цимбалюка в Facebook.

По словам журналиста, генерал-лейтенант был снят с должности из-за неспособности достичь поставленные цели во время войны на территории Украины. В том же числе из-за привлечения к боевым действиям срочников и потерь среди личного состава.

Война России против Украины длится тридцать дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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