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В России смертник подорвал себя возле здания ФСБ

Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации возле здания Федеральной службы безопасности (ФСБ) подорвался смертник. Инцидент произошел в Карачаево-Черкессии.

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Об этом сообщает "Интерфакс".

Сообщается, что помимо гибели смертника ранены еще два человека. Взрыв произошел возле здания управления ФСБ в селе Учкекен. По предварительным данным, подрыв совершил неизвестный мужчина, который кричал "Аллах Акбар".

По версии Национального антитеррористического комитета РФ, силовики предотвратили прорыв неизвестного в зону проведения оперативных действий, а взрыв произошел при попытке задержания.

По уточненной информации, ранения получили шесть сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, ранее сообщалось, что ФСБ отказалась возбуждать дело из-за отравления оппозиционера Алексея Навального.

При этом западные спецслужбы считают ФСБ причастной к отравлению Навального. Этот вывод подкрепляет недавнее решение ЕС и Великобритании о введении санкций против главы ФСБ Алексея Бортникова. В то же время источники The Guardian в спецслужбах подчеркивают, что проверить это утверждение слишком сложно.

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