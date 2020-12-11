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У Росії смертник підірвав себе біля будівлі ФСБ

Автор: РБК-Україна

В Російській Федерації біля будівлі Федеральної служби безпеки (ФСБ) підірвався смертник. Інцидент стався в Карачаєво-Черкесії.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Повідомляється, що крім загибелі смертника поранено ще дві особи. Вибух стався біля будівлі управління ФСБ в селі Учкекен. За попередніми даними, вибух скоїв невідомий чоловік, який кричав "Аллах Акбар".

За версією Національного антитерористичного комітету РФ, силовики запобігли прориву невідомого в зону проведення оперативних дій, а вибух стався при спробі затримання.

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За уточненою інформацією, поранення отримали шість співробітників правоохоронних органів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ФСБ відмовилася порушувати справу через отруєння опозиціонера Олексія Навального.

При цьому західні спецслужби вважають ФСБ причетною до отруєння Навального. Цей висновок підкріплює недавнє рішення ЄС і Великобританії про введення санкцій проти глави ФСБ Олексія Бортнікова. У той же час джерела The Guardian в спецслужбах підкреслюють, що перевірити це твердження надто складно.

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