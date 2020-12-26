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В России случайно выстрелили из пушки: снаряд попал в торговый центр

Автор: РБК-Украина

В Российской Федерации на территории воинской части в Пскове случайно выстрелили из 30-миллиметровой пушки. Один из снарядов попал в здание торгового центра.

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Об этом сообщает российское издание РБК.

Сообщается, что инцидент произошел при обслуживании техники и вооружения в парке боевых машин. При этом военные подтверждают только то, что болванка без взрывчатого вещества упала на окраине города на нежилое здание.

В результате инцидента никто не пострадал. По данным телеканала РЕН ТВ, военнослужащий сделал выстрел из пушки боевой десантной машины БМД-4, а снаряд попал в крышу торгового центра Fjord Plaza. СМИ сообщают, что снаряд пробил крышу, а из торгового центра эвакуировали 300 человек.

Напомним, ранее США призвали Россию прекратить агрессию на фоне обострения ситуации на Донбассе. Заявление было обнародовано после того, как боевики захватили в плен украинского бойца. Благодаря переговорам в Трехсторонней контактной группе, его освободили и передали украинской стороне.

До этого в России военные на учениях едва не подбили сами себя зенитной ракетой комплекса С-400 "Триумф".

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