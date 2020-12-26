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У Росії випадково вистрілили з гармати: снаряд потрапив в торговий центр

Автор: РБК-Україна

У Російській Федерації на території військової частини в Пскові випадково вистрілили з 30-міліметрової гармати. Один із снарядів потрапив в будівлю торгового центру.

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Про це повідомляє російське видання РБК.

Повідомляється, що інцидент стався під час обслуговування техніки та озброєння в парку бойових машин. При цьому військові підтверджують тільки те, що болванка без вибухової речовини впала на околиці міста на нежитлову будівлю.

В результаті інциденту ніхто не постраждав. За даними телеканалу РЕН ТВ, військовослужбовець зробив постріл з гармати бойової десантної машини БМД-4, а снаряд потрапив в дах торгового центру Fjord Plaza. ЗМІ повідомляють, що снаряд пробив дах, а з торгового центру евакуювали 300 осіб.

Нагадаємо, раніше США закликали Росію припинити агресію на тлі загострення ситуації на Донбасі. Заява була оприлюднена після того, як бойовики захопили в полон українського бійця. Завдяки переговорам в Тристоронній контактній групі, його звільнили і передали українській стороні.

До цього в Росії військові на навчаннях ледь не підбили самі себе зенітною ракетою комплексу С-400 "Тріумф".

Прогноз погоди
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