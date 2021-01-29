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Генсек ООН: денег 10 миллиардеров хватило бы на вакцины для всех

Нью-Йорк, Пятница 29 января 2021 01:39
Генсек ООН: денег 10 миллиардеров хватило бы на вакцины для всех
Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что денег, скопленных десятью самыми крупными миллиардерами за кризис, вызванный пандемией коронавируса, хватило бы на то, чтобы оплатить вакцинацию для всех и везде во всем мире. За год состояние миллиардеров во всем мире увеличилось на 3,9 трлн долларов.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг, сославшись на доклад британской неправительственной организации Oxfam.

Гутерриш отметил, что "денег, накопленных десятью самыми крупными миллиардерами мира во время кризиса, будет более чем достаточно, чтобы не допустить скатывания кого бы то ни было в нищету в результате пандемии".

Общее состояние в настоящее время составляет 11,95 трлн долларов, что эквивалентно сумме, которую правительства стран «большой двадцатки» потратили на борьбу с пандемией.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш получил прививку от коронавируса. Он описал 2020-й год, назвав его годом смерти, катастроф и отчаяния, и выразил надежду, что сейчас наступит год восстановления мира.

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