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Генсек ООН: грошей 10 мільярдерів вистачило б на вакцини для всіх

Нью-Йорк, П'ятниця 29 січня 2021 01:39
Генсек ООН: грошей 10 мільярдерів вистачило б на вакцини для всіх
Фото: вакцина від коронавіруса (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що грошей, зібраних десятьма найбільшими мільярдерами за кризу, викликаний пандемією коронавіруса, вистачило б на те, щоб оплатити вакцинацію для всіх та всюди в усьому світі. За рік статки мільярдерів у всьому світі збільшилося на 3,9 трлн доларів.

Про це він заявив на прес-конференції в четвер, пославшись на доповідь британської неурядової організації Oxfam.

Гутерріш зазначив, що "грошей, накопичених десятьма найбільшими мільярдерами світу під час кризи, буде більш ніж достатньо, щоб не допустити скочування кого б то не було в убогість в результаті пандемії".

Загальний стан в даний час складає 11,95 трлн доларів, що еквівалентно сумі, яку уряди країн «великої двадцятки» витратили на боротьбу з пандемією.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав щеплення від коронавіруса. Він описав 2020-й рік, назвавши його роком смерті, катастроф і відчаю, і висловив надію, що зараз настане рік відновлення світу.

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