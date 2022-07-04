У России уже нет сил для широкомасштабного наступления, - ГУР

Как отметил Буданов, русские наступают исключительно на двух участках на Донбассе.

"У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это потеряно", - сказал он.

При этом Буданов заявил, что у Украины также достаточно тяжелая ситуация.

"Трудно нам перейти в контрнаступление в этой ситуации, мы во многом зависим от количества и качества оружия, которое у нас есть. Это все аспекты, которые влияют на ответ на данный вопрос. Но еще раз говорю, операция будет продолжаться до полного освобождения украинской территории", - добавил начальник ГУР МО.