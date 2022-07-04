UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У России уже нет сил для широкомасштабного наступления, - ГУР

Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

Российские силы вторжения потеряли темп и не смогут атаковать широким фронтом. Украина со временем освободит оккупированные территории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Как отметил Буданов, русские наступают исключительно на двух участках на Донбассе.

"У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это потеряно", - сказал он.

При этом Буданов заявил, что у Украины также достаточно тяжелая ситуация.

"Трудно нам перейти в контрнаступление в этой ситуации, мы во многом зависим от количества и качества оружия, которое у нас есть. Это все аспекты, которые влияют на ответ на данный вопрос. Но еще раз говорю, операция будет продолжаться до полного освобождения украинской территории", - добавил начальник ГУР МО.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 93% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России. Большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени (в частности, 18% - больше года). В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных (25%), за несколько недель - около 6%.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину