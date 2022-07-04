У Росії вже немає сил для широкомасштабного наступу, - ГУР

Як зазначив Буданов, росіяни наступають виключно на двох ділянках на Донбасі.

"У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, немає темпів наступу, все це втрачено", - сказав він.

При цьому Буданов заявив, що в України також досить важка ситуація.

"Важко нам перейти в контрнаступ в цій ситуації, ми багато в чому залежимо від кількості і якості зброї, яка у нас є. Це всі аспекти, які впливають на відповідь на це питання. Але ще раз кажу, операція триватиме до повного звільнення української території", - додав начальник ГУР МО.