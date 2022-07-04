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У Росії вже немає сил для широкомасштабного наступу, - ГУР

Фото: начальник ГУР МО Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Олександр Білоус

Російські сили вторгнення втратили темп і не зможуть атакувати широким фронтом. Україна з часом звільнить окуповані території.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів начальник ГУР МО Кирило Буданов.

Як зазначив Буданов, росіяни наступають виключно на двох ділянках на Донбасі.

"У них немає сил і засобів для широкомасштабного наступу, немає темпів наступу, все це втрачено", - сказав він.

При цьому Буданов заявив, що в України також досить важка ситуація.

"Важко нам перейти в контрнаступ в цій ситуації, ми багато в чому залежимо від кількості і якості зброї, яка у нас є. Це всі аспекти, які впливають на відповідь на це питання. Але ще раз кажу, операція триватиме до повного звільнення української території", - додав начальник ГУР МО.

Зазначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в середині червня 93% опитаних впевнені в тому, що Україна зможе відбити напад Росії. Більшість (67%) вважають, що для перемоги потрібно не менше півроку, або ж і більше часу (зокрема, 18% - більше року). У перемогу за кілька місяців вірять чверть опитаних (25%), за кілька тижнів - близько 6%.

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Вторгнення Росії до України