У России уже нет сил для широкомасштабного наступления, - ГУР
Российские силы вторжения потеряли темп и не смогут атаковать широким фронтом. Украина со временем освободит оккупированные территории.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.
Как отметил Буданов, русские наступают исключительно на двух участках на Донбассе.
"У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это потеряно", - сказал он.
При этом Буданов заявил, что у Украины также достаточно тяжелая ситуация.
"Трудно нам перейти в контрнаступление в этой ситуации, мы во многом зависим от количества и качества оружия, которое у нас есть. Это все аспекты, которые влияют на ответ на данный вопрос. Но еще раз говорю, операция будет продолжаться до полного освобождения украинской территории", - добавил начальник ГУР МО.
Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 93% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России. Большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени (в частности, 18% - больше года). В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных (25%), за несколько недель - около 6%.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.