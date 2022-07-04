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У России уже нет сил для широкомасштабного наступления, - ГУР

Новина українською →
Украина, Понедельник 04 июля 2022 13:47
У России уже нет сил для широкомасштабного наступления, - ГУР Фото: начальник ГУР МО Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Александр Белоус

Российские силы вторжения потеряли темп и не смогут атаковать широким фронтом. Украина со временем освободит оккупированные территории.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал начальник ГУР МО Кирилл Буданов.

Как отметил Буданов, русские наступают исключительно на двух участках на Донбассе.

"У них нет сил и средств для широкомасштабного наступления, нет темпов наступления, все это потеряно", - сказал он.

При этом Буданов заявил, что у Украины также достаточно тяжелая ситуация.

"Трудно нам перейти в контрнаступление в этой ситуации, мы во многом зависим от количества и качества оружия, которое у нас есть. Это все аспекты, которые влияют на ответ на данный вопрос. Но еще раз говорю, операция будет продолжаться до полного освобождения украинской территории", - добавил начальник ГУР МО.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 93% опрошенных уверены в том, что Украина сможет отразить нападение России. Большинство (67%) считают, что для победы нужно не менее полугода, или же и больше времени (в частности, 18% - больше года). В победу за несколько месяцев верят четверть опрошенных (25%), за несколько недель - около 6%.

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