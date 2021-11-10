В Крыму за шпионаж задержали бывшего мэра Симеиза

Отмечается, что мужчина был членом фракции "Единая Россия", однако полномочия Ломенко были прекращены по его собственному желанию 25 октября 2021 года.

"Установлено, что житель города Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор, хранение, передачу сведений, составляющих государственную тайну РФ, в том числе о сотрудниках ФСБ России", - отмечает пресс-служба Центра общественных связей ФСБ.

В то же время Ломенко был мэром поселка Симеиз в 2013 году.