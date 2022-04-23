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В России из школьных учебников убирают упоминание Киева и Украины, - "Медиазона"

Фото: в России убирают из учебников упоминание Киева и Украины (УНИАН)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России издателей заставляют убрать упоминание в школьных учебниках Киева и Украины. Сотрудникам российских редакций угрожают увольнением за проявление позиции против войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Медиазона".

Как сообщили на условиях анонимности сотрудники компании "Просвещение" - одном из крупнейших в России издательств учебной литературы - после начала войны в Украине их "настоятельно" попросили убрать из школьных учебников "некорректные" упоминания Киева и Украины. Речь о таких предметах, как история, география и литература. Отмечается, что распоряжение "спустили" сверху в устной форме.

В частности, редакторам поставили задачу сделать так, как будто Украины просто нет. "Если возможность, то лучше не упоминать Украину в принципе", - рассказал один из собеседников издания.

По его словам, в учебниках упоминание Киева сводится к тому, что он был столицей Киевской Руси и его освобождала во время Второй мировой войны советская армия.

Собеседники уточнили, что давление на них начали оказывать с первых дней войны в Украине. Так, при приеме на работу сотрудников заставляют подписывать огромное количество документов о неразглашении информации. Кроме того, редакторам издания грозит увольнение за любое проявление антивоенной позиции, в том числе подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестах.

Напомним, на оккупированных территориях российские военные уничтожают книги с украинской литературой и историей.

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