UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В России считают угрозой распространение демократии из Украины, - премьер Латвии

Автор: Сергей Пышкин

Сегодня состоялась встреча премьеров Польши и Латвии Матеуша Моравецкого и Кришьяниса Кариньша. По словам последнего, Путин воспринимает как угрозу распространения демократии из Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Кариньша во время брифинга.

"Демократия "заражает", это привлекательная идея, когда люди, а не автократы, решают, кто должен быть у власти и в каком направлении будет двигаться страна", - заявил премьер Латвии.

Как отмечает Кариньш, Кремль воспринимает как угрозу распространение на Россию движение за демократизацию.

"Украинцы тоже выбрали этот путь и сейчас определяют свою судьбу, свое будущее без указаний извне. Это та угроза, которую в Кремле действительно почувствовали, и именно поэтому Россия пытается дестабилизировать Украину", - отметил премьер.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияУкраинаЛитваПольша