В России под Рязанью разбился Ил-76: есть раненые и погибшие

Еще шестеро получили травмы.

Отмечается, что самолет упал в поле, при ударе об землю он загорелся. Всех выживших госпитализировали.

Напомним, 21 июня на границе с Украиной в Ростовской области (Российская Федерация) разбился штурмовик Су-25, пилот погиб.

На прошлой неделе похожий случай произошел в Белгородской области. По официальной информации, штурмовик тоже разбился якобы в ходе учебного полета.

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